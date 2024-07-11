По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дожди

Как сообщает Мурманское УГМС, 11 июля на погоду в нашем регионе ожидается влияние циклона, смещающегося с юга Скандинавии в северо-восточном направлении. По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь, днём 11 июля на западе области умеренный дождь, преобладающая температура воздуха 11 июля +17+22°.

Сегодня, 11 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами дожди. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10º, днём +17+22°.