По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дожди

Как сообщает Мурманское УГМС, на погоду в нашем регионе ожидается влияние циклонов, смещающихся с юга Скандинавии и с Балтийского моря в северо-восточном направлении. По Мурманской области местами пройдёт дождь различной интенсивности.

10 июня - ветер северо-восточный, северный умеренный, местами сильный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +8+13°.

Сегодня, 9 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами дожди. Ветер ночью юго-западный слабый, днём западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12º, днём +13+18°.

Предупреждение

9 июня в Печенгском районе, Ловозерском районе, в Кандалакшском районе, в районе городов Мурманск, Мончегорск, Оленегорск, Апатиты, Кировск ожидается IV региональный класс пожарной опасности.

9 июня в Кольском районе Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности.