По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дожди, грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет циклон, смещающийся с севера Норвежского моря в Баренцево море. Ночью 9 июля по Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами дожди, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. Температура воздуха в дневные часы 9 июля будет в пределах +14+19°, на юге области до +24°.

10 июля наш регион будет находиться, в основном, в поле повышенного атмосферного давления: днем воздух прогреется до +22+27°, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди.

Сегодня, 9 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами дожди, грозы. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +13 +18°, днём +15 +20°, на юге области до +25°.