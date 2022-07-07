По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди, днём грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, 7 июля погоду нашего региона будет определять поле пониженного атмосферного давления: местами пройдёт дождь, днём воздух прогреется до +17+22°.

8 и 9 июля ожидается смещение циклона с юга Скандинавии на Кольский полуостров и далее в Баренцево море. По Мурманской области ожидается временами дождь, наиболее интенсивный днём 8 июля, преобладающая температура воздуха в дневные часы 8 июля +15+20°, 9 июля +13+18°.

Сегодня, 7 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди, днём грозы. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14°, днём +17+22°.

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На реках Мурманской области продолжается спад уровней воды. В целом, за неделю уровни на реках понизились на 3-43 см, на горных реках – на 3 - 4 см.

На 5 июля уровни воды на реках был выше среднемноголетних уровней летней межени на 24-149 см.

Температура воды на реках и водоёмах повысилась за неделю на 1-4° и на 5 июля равна: на реках и водохранилищах 18-22°, на горных реках 7-8°.