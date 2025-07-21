По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди, грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, 21 июля антициклон сместится в Канино-Колгуевский район и Мурманская область будет находиться под влиянием его западной периферии. В этот период в нашем регионе местами пройдут кратковременные дожди, в дневные часы воздух прогреется до +24+29°, в Терском районе до +15+20°.

Сегодня, 21 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +11+16º, на востоке области +4+9°, днём +23+28º, в Терском районе +15+20º.

22 июля - местами кратковременные дожди. Ветер ночью слабый, днём восточный умеренный. Температура ночью +11+16º, днём +23+28º, на севере +14+19º.

23 июля - местами небольшие дожди, ночью дымка. Ветер восточный, северо-восточный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью +9+14º, днём +18+23º, на севере +10+15º.