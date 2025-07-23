По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди, грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном. под влиянием поля пониженного атмосферного давления. По Мурманской области в этот период ожидается местами дождь, в отдельных районах грозы. 24 июля погоду нашего региона будет определять антициклон, сместившегося с запада Баренцева моря: существенных осадков не ожидается.

Сегодня, 23 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14°, днём +13+18°, на юге области +20+25°.

24 июля - ветер ночью слабый, днём юго-западный умеренный. Ночью без осадков, днём местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +15+20°, на юго-западе области до +25°.

Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности

23 июля в Печенгском, Ловозерском, Ковдорском, Кандалакшском, Терском районах и на юге Кольского района Мурманской области, в гг. Мончегорск и Оленегорск сохранится чрезвычайная пожарная опасность V региональный класс пожарной опасности.

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На водных объектах Мурманской области продолжается летняя межень.

В конце недели уровни воды выше уровней летне-осенней межени на 2-29 см, на реках Поной (с. Каневка) и Умба на 43-52 см.

Температура воды на большинстве водных объектах составляет 16,0 -20,0°С, на горных реках 6,5-8,2°С.