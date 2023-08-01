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Мурманская область. Арктика (16+)01.08.23 08:00

По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, 1-3 августа погоду Кольского полуострова будет определять северо-восточная периферия циклонической депрессии, расположенной над Скандинавией. 1 августа по Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами дождь, наиболее интенсивный ночью на востоке области, температура воздуха днём +14+19°, на востоке области +21+26°.

2-3 августа в нашем регионе ожидаются местами кратковременные дожди, днём воздух прогреется 2 августа до +21+26°, 3 августа до +23+28°.

Сегодня, 1 августа, будет облачная с прояснениями погода. Днём местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +10+15°, днём +14+19°, на востоке +21+26°.

 

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