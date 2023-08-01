Мурманская область. Арктика (16+)01.08.23 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы
Как сообщает Мурманское УГМС, 1-3 августа погоду Кольского полуострова будет определять северо-восточная периферия циклонической депрессии, расположенной над Скандинавией. 1 августа по Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами дождь, наиболее интенсивный ночью на востоке области, температура воздуха днём +14+19°, на востоке области +21+26°.
2-3 августа в нашем регионе ожидаются местами кратковременные дожди, днём воздух прогреется 2 августа до +21+26°, 3 августа до +23+28°.
Сегодня, 1 августа, будет облачная с прояснениями погода. Днём местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +10+15°, днём +14+19°, на востоке +21+26°.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)VIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкусВ День металлурга в Мончегорске было жарко от праздникаСлавна Масленица в Мурманске!
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-
Последние комментарии
Анатолий
30.07.23 14:53
Объясните,кто поставляет свежевыловленного сига на рынок Мончегорска,значит кому-то можно ловить сетями на Имандре и зимой и летом?
Комментарий к новости:Любители сига установили десять ставных рыболовных сетей в акватории озера Имандра
Дмитрий
06.07.23 14:36
Здравствуйте!! Похожая ситуация была у меня! Накануне праздников, Дня всех Влюбленных и 23 февраля, по объявлению на Авито, решил приобрести крабов! Откликнулся парень, сказал что доставит свежих, тол
Алексей
29.06.23 23:27
Грамотеи журналистики... врио пишется ВрИО. *** Для сведения возмущённого и внимательного читателя: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/ 2460716-kak-pishetsja-vrio-v-dokumentah- bolshimi-ili-mal
Комментарий к новости:Глава региона Андрей Чибис провёл встречу с жителями Алакуртти
-
Календарь
ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире16:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:30«Земля. Территория загадок». Документальный цикл (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Помогут ли спецсчета снизить задолженность россиян за ЖКУ, которая выросла почти до 900 млрд рублей-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены умеренно снижаются, рубль уступает позиции доллару и евро-PRO Энергетику (18+)В июле 2023 года энергоблоки Кольской АЭС выработали 838,2 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 августа-PRO Нефть и газ (18+)Преодолеют ли грандиозные СПГ-проекты России проблему импортозамещения-PRO Законы (18+)Какие законы вступают в силу в августе