По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь, днём гроза

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится в поле пониженного атмосферного давления и под влиянием атмосферных фронтов. По Мурманской области ожидается временами дождь различной интенсивности, в отдельных районах возможны грозы. 13 июля днём воздух прогреется до+23+28°.

14 июля температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 13 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь, днём гроза. Ночью в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +11+16º, днём +19+24°, местами до +29°.