По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами мокрый снег, дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 13-14 ноября погоду Кольского полуострова будет определять юго-восточная, южная периферия активного циклона, смещающегося с Гренландского моря в Баренцево море. По Мурманской области ожидаются временами осадки, в отдельных районах сильный порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы 13 ноября от 0 до +5°, 14 ноября от -2 до +3°.

Сегодня, 13 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами мокрый снег, дождь. Ветер юго-западный умеренный, днём в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от 0 до +5°. Местами гололедица.