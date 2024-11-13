Мурманская область. Арктика (16+)13.11.24 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами мокрый снег, дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, 13-14 ноября погоду Кольского полуострова будет определять юго-восточная, южная периферия активного циклона, смещающегося с Гренландского моря в Баренцево море. По Мурманской области ожидаются временами осадки, в отдельных районах сильный порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы 13 ноября от 0 до +5°, 14 ноября от -2 до +3°.
Сегодня, 13 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами мокрый снег, дождь. Ветер юго-западный умеренный, днём в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от 0 до +5°. Местами гололедица.
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