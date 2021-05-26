По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки

Как сообщает Мурманское УГМС, 26 мая и ночью 27 мая Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле повышенного атмосферного давления и в холодной воздушной массе. По Мурманской области ожидаются местами небольшие осадки, преобладающая температура воздуха ночью от +2 до -4°, днем +5+10°. Днём 27 мая ожидается влияние циклона, смещающегося по Баренцеву морю: ветер повернёт к юго-западному направлению, воздух прогреется до +9+14°.

Сегодня, 26 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки. Ветер северный слабый. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, днём +5+10°.

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В период 19-23 мая на большинстве рек прошли пики весеннего половодья, на реках Чаваньга, Варзуга, Поной пики прошли в период 13-16 мая. Уровни воды на большинстве рек понижаются с интенсивностью 4- 29 см в сутки.

По данным водпоста р. Кола-1429-й км Окт.ж.д. уровень воды на реке Кола в 8 час мск был равен 203 см над «0» графика водпоста, за сутки уровень понизился на 28 см .

Ледостав сохраняется лишь на крупных водоёмах северо-востока области (Серебрянское водохранилище), на крупных водоёмах остальной территории лёд активно разрушается, на водохранилище Верхне-Туломском, озёрах Имандра, Умб-озеро, Куэтс-ярви, Ловозеро наблюдаются ледостав с промоинами (чистой воды 40-50%), битый лёд, разводья, дрейф льда.

Водохранилища юго-запада области 18-20 мая в пределах видимости очистились ото льда.