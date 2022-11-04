По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки

Как сообщает Мурманское УГМС, 4-5 ноября Мурманская область будет находиться под влиянием северо-западной периферии антициклона, расположенного над Европейской частью России. В этот период в нашем регионе сохранится относительно тёплая и преимущественно сухая погода. Преобладающая температура воздуха от -2 до +3 градусов.

6 ноября на погоде нашего региона начнёт сказываться влияние Арктического циклона. Поэтому в этот день осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются на большей части Мурманской области, температура воздуха незначительно понизится.

7 ноября Арктический циклон вплотную приблизится к прибрежной части Кольского полуострова, ожидается усиление ветра и дальнейшее понижение температуры воздуха.

Сегодня, 4 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки, туман, изморозь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём от -1 до +4. Гололедица, местами сильная