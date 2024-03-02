Мурманская область. Арктика (16+)02.03.24 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки
Как сообщает Мурманское УГМС, 2 марта наш регион будет находиться под влиянием юго-восточной периферии обширной циклонической депрессии. По Мурманской области ожидаются местами небольшие осадки, преобладающая температура воздуха ночью от +2 до -3°, днём от 0 до +5°.
3-4 марта погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся с Баренцева моря на север Республики Коми. Ожидаются временами осадки, 4 марта местами сильный порывистый ветер, постепенное понижение температуры воздуха.
Сегодня, 2 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от -3 до +2º, днём от 0 до +5°. Гололедица, местами сильная.
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