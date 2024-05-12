По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки

Как сообщает Мурманское УГМС, с усилением влияния циклона на погоду нашего региона, интенсивность осадков увеличится, в отдельных районах ожидается сильный порывистый ветер.

12-13 мая ожидается небольшое повышение температуры воздуха в дневные часы.

Сегодня, 12 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от +2 до -3°, днём +1+6°. Ночью и утром местами гололедица.

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На настоящее время на большинстве рек Мурманской области наблюдается ледостав, ледостав с промоинами, на отдельных реках отмечаются остаточные забереги. На озерах и водохранилищах наблюдается ледостав, ледостав с промоинами.

На реках Чаваньга, Варзуга сохраняются зажоры льда.

На 10 мая толщина льда составляет 38-95 см.

Выход на лёд может быть опасен, т.к. наблюдающиеся положительные температуры в дневные часы приводят к ослаблению ледового покрова, делают его рыхлым и пористым, хотя внешне он выглядит ещё крепким.