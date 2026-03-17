По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием активной циклонической деятельности в Норвежском море и над Скандинавией. Смещение атмосферных фронтов через наш регион будет сопровождаться выпадением осадков различной интенсивности. 17 и 18 марта в отдельных районах ожидается сильный порывистый ветер. На дорогах гололедица, местами сильная.

Сегодня, 17 марта, в Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки. Ветер юго- западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха днём от -1 до +4º. Гололедица, местами сильная.

Сегодня в Мурманске будет облачная с прояснениями погода. Временами небольшие осадки. Ветер юго- западный ночью умеренный, днём сильный. Температура воздуха днём +1+3º. Гололедица, местами сильная.

18 марта по Кольскому полуострову ожидаются местами осадки. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от -1 до +4°, днём +2+7°. Гололедица, местами сильная.

18 марта в Мурманске - ночью небольшие, днём умеренные осадки. Ветер южный, юго-западный сильный. Температура воздуха ночью около 0°, днём +2+4°. Гололедица.

19 марта по Мурманской области в отдельных районах будут осадки. Ветер ночью юго-западный умеренный, местами сильный, днём западный, северо-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха от 0 до +5° в течение суток. Гололедица, местами сильная.

19 марта в Мурманске - временами небольшие осадки. Ветер ночью юго-западный умеренный, днём западный сильный. Температура воздуха ночью от 0 до +2°, днём +2+4°. Гололедица.