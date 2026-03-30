По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится преимущественно под влиянием циклонической деятельности. 30 марта ожидаются временами осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах гололедица, ночью местами сильная.

Сегодня, 30 марта, в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки. Ветер юго-западный умеренный. Температура днём +2+7°. Гололедица.

Сегодня в Мурманске - переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днём +4+6°. Гололедица.

31 марта по Кольскому полуострову ожидается ветер юго-западный умеренный. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью от -4 до +1°, при прояснениях до -9°, днём +2+7°. Гололедица.

31 марта в Мурманске - ветер юго-западный умеренный. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью около 0°, днём +4+6°. Местами гололедица.

1 апреля по Мурманской области прогнозируется ветер юго-западный умеренный, днём на западе сильный. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, при прояснениях до -8°, днём +2+7°. Гололедица.

1 апреля в областном центре - ветер юго-западный ночью умеренный, днём сильный. Временами небольшие осадки. Температура воздуха ночью около 0°, днём +4+6°. Местами гололедица.