Как сообщает Мурманское УГМС, 7-8 мая Кольский полуостров будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле: местами пройдут небольшие осадки, ночью будет преобладать отрицательная температура воздуха, днём воздух прогреется до +4+9°.

Ночью 9 мая погоду нашего региона будет определять поле повышенного атмосферного давления: осадков не ожидается, температура воздуха понизится до -1-6°. Днём 9 мая будет сказываться влияние циклона с центром в Норвежском море: местами пройдёт небольшой дождь, температура воздуха составит +6+11°.

Сегодня, 7 мая, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днём +4+9°. Ночью и утром местами гололедица.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Днём небольшой мокрый снег. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днём +4+6°.

8 мая по Кольскому полуострову прогнозируется ветер северо-западный слабый. Местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём +4+9°. Ночью и утром местами гололедица. 9 мая - ветер ночью переменный слабый, днём южный, юго-восточный умеренный. Ночью без существенных осадков, днём в отдельных районах небольшой дождь. Температура воздуха ночью -1-6°, днём +6+11°.

8 мая в областном центре ожидается ветер северо-западный слабый. Временами слабый мокрый снег. Температура воздуха ночью от 0 до -2°, днём +4+6°. 9 мая - ветер ночью переменный слабый, днём южный, юго-восточный умеренный. Без существенных осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Температура воздуха ночью -1-3°, днём +8+10°.