Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном, в малоградиентном барическом поле: местами пройдут небольшие осадки, ночью будет преобладать отрицательная температура воздуха.

Ночью 9 мая погоду нашего региона будет определять поле повышенного атмосферного давления: осадков не ожидается, температура воздуха понизится до -1-6°. Днём 9 мая будет сказываться влияние циклона с центром в Норвежском море: местами пройдёт небольшой дождь, температура воздуха составит +6+11°.

Сегодня, 8 мая, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха днём +4+9°.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха днём +4+6°.

9 мая по Кольскому полуострову прогнозируется ветер ночью переменный слабый, днём южный, юго-восточный умеренный. Ночью без существенных осадков, днём в отдельных районах небольшой дождь. Температура воздуха ночью -1-6°, днём +6+11°.

9 мая в областном центре - ветер ночью переменный слабый, днём южный, юго-восточный умеренный. Без существенных осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Температура воздуха ночью -1-3°, днём +8+10°.