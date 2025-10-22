По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега

Как сообщает Мурманское УГМС, 22-23 октября погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии: местами пройдут осадки, наиболее интенсивные ночью 22 октября.

Сегодня, 22 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие, на юге области умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха от -2 до +3°. Гололедица.

23 октября - ветер юго-западный, южный умеренный, местами сильный. В отдельных районах осадки, преимущественно в виде дождя. Температура воздуха ночью от -1 до +4°, днём +1+6°.

24 октября - ветер юго-западный, южный умеренный. Местами дождь. Температура воздуха ночью от -1 до +4°, днём +2+7°.

Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней летне-осеннего периода на 19-68 см и выше уровней прошлого года на 2-76 см.

Температура воды на реках равна 0,6-5,2°C, на озёрах и водохранилищах 0,4-7,6°C, на горных реках около 1,0°C.