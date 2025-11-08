По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега

Как сообщает Мурманское УГМС, 8 ноября наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдут осадки, температура воздуха в дневные часы составит от -1 до +4°.

9-10 ноября ожидается смещение активного циклона в Баренцево море. В этот период по Мурманской области ожидается временами мокрый снег, снег, местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха от +3 до -3°. Ухудшение состояния дорог.

Сегодня, 8 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер западный, юго-западный слабый. Температура воздуха от -1 до +4° в течение суток, ночью при прояснении до -6°.

9 ноября - ветер ночью юго-западный умеренный, днём западный, северо-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Местами осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха от -3 до +2° в течение суток. Гололедица.

10 ноября - ветер северо-западный сильный. Местами осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха от -4 до +1° в течение суток. Гололедица.