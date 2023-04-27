По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя

Как сообщает Мурманское УГМС, 27 апреля наш регион будет находиться под влиянием южной периферии арктического антициклона: ожидаются местами небольшие осадки, днём воздух прогреется до +3+8°.

28-29 апреля антициклон переместится на восток Баренцева моря, а с центральной части России на север Скандинавии ожидается смещение циклонов. В этот период по Мурманской области ожидаются осадки: 28 апреля местами, 29 апреля на большей части территории; в отдельных районах порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до -5°, 28 апреля при прояснениях до -10°, днём +2+6°.

Сегодня, 27 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер восточный, юго-восточный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью от +1 до -4º, местами -5-10º, днём +3+8°.