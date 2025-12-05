По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, днём на юге умеренный снег

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклона, смещающегося с севера побережья Норвегии. 5 декабря циклон постепенно сместится с востока Мурманской области на район Республики Коми, осадков станет меньше.

6 декабря наш регион будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления: снег пройдёт на юго-западе области.

Сегодня, 5 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, днём на юге умеренный снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер северо-западный, западный слабый. Температура воздуха -3-8°, при прояснениях -8-13° в течение суток. Гололедица.

6 декабря - ветер южный, юго-западный слабый. Ночью местами небольшой снег, днём без существенных осадков. В отдельных районах туман, изморозь. Температура воздуха -9-14°, при прояснениях -18-23° в течение суток.

7 декабря - ветер южный, юго-восточный слабый, днём местами в порывах до умеренного, позёмок. Без существенных осадков, местами туман, изморозь. Температура воздуха ночью -13-18°, при прояснениях -22-27°, в центральных районах местами до -32°, днём -9-14°, местами -20-25°.