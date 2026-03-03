По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, днём на западе области умеренный снег

Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 3 марта наш регион находился преимущественно в малоградиентном барическом поле: местами шёл небольшой снег, температура воздуха составляла -11-16° при прояснениях -18-23°.

Днём 3 марта и в течение суток 4 марта ожидается влияние активного циклона с центром в районе побережья Норвегии. В этот период, начиная с западных районов области, ожидается постепенное усиление ветра, при прохождении атмосферного фронта увеличение интенсивности осадков, местами метель, повышение температуры воздуха.

5 марта ожидается ослабление ветра, местами снег, температура воздуха в дневные часы -2-7°, в отдельных районах до -12°.

Сегодня, 3 марта, в Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, днём на западе области умеренный снег. Ночью местами туман. Ветер ночью слабый, утром и днём умеренный, местами сильный, позёмок. Температура воздуха днём -3-8°, в отдельных районах до -13°. Гололедица.

В Мурманске - облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер ночью слабый, днём умеренный, позёмок. Температура воздуха днём -5-7°. Гололедица.

4 марта – по региону ожидается ветер южный, юго-восточный умеренный, местами сильный, метель. Снег, ночью на юге области местами сильный. Температура воздуха ночью -6-11°, в отдельных районах -15-20°, днём -4-9°. Гололедица.

5 марта - ветер южный, юго-западный умеренный. Временами снег. Температура воздуха ночью -8-13°, местами -15-20°, днём -2-7°, в отдельных районах до -12°. Гололедица.

4 марта в Мурманске ожидается ветер южный, юго-восточный сильный, позёмок. Ночью умеренный, днём небольшой снег. Температура воздуха ночью -6-8°, днём -4-6°. Гололедица.

5 марта - ветер южный, юго-западный умеренный. Ночью небольшой, днём умеренный снег. Температура воздуха ночью -8-10°, днём -2-4°. Гололедица.