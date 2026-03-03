В «Паспорт Полярника» можно поставить новый штамп «Праздник Севера»Мурманск и Мончегорск получили награды всероссийской премии «Туристические города»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)03.03.26 08:00

По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, днём на западе области умеренный снег

Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 3 марта наш регион находился преимущественно в малоградиентном барическом поле: местами шёл небольшой снег, температура воздуха составляла -11-16° при прояснениях -18-23°.

Днём 3 марта и в течение суток 4 марта ожидается влияние активного циклона с центром в районе побережья Норвегии. В этот период, начиная с западных районов области, ожидается постепенное усиление ветра, при прохождении атмосферного фронта увеличение интенсивности осадков, местами метель, повышение температуры воздуха.

5 марта ожидается ослабление ветра, местами снег, температура воздуха в дневные часы -2-7°, в отдельных районах до -12°.

Сегодня, 3 марта, в Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, днём на западе области умеренный снег. Ночью местами туман. Ветер ночью слабый, утром и днём умеренный, местами сильный, позёмок. Температура воздуха днём -3-8°, в отдельных районах до -13°. Гололедица.

В Мурманске - облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер ночью слабый, днём умеренный, позёмок. Температура воздуха днём -5-7°. Гололедица.

4 марта – по региону ожидается ветер южный, юго-восточный умеренный, местами сильный, метель. Снег, ночью на юге области местами сильный. Температура воздуха ночью -6-11°, в отдельных районах -15-20°, днём -4-9°. Гололедица.

5 марта - ветер южный, юго-западный умеренный. Временами снег. Температура воздуха ночью -8-13°, местами -15-20°, днём -2-7°, в отдельных районах до -12°. Гололедица.

4 марта в Мурманске ожидается ветер южный, юго-восточный сильный, позёмок. Ночью умеренный, днём небольшой снег. Температура воздуха ночью -6-8°, днём -4-6°. Гололедица.

5 марта - ветер южный, юго-западный умеренный. Ночью небольшой, днём умеренный снег. Температура воздуха ночью -8-10°, днём -2-4°. Гололедица.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Треть жителей Мурманской области, которые используют ИИ в работе, делают это ежедневно
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Ист
26.02.26 14:14
Приветствую всех мурманчан и коллег по работе и общей борьбе с укро-бандеро-фашизмом. В почётом карауле во время церемонии открытия мемориального стенда в честь военнослужащих, погибших при выполнен
Комментарий к новости:В Мурманском строительном колледже имени Момота открыли памятный знак, рассказывающий о большом человеческом подвиге
Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
-Правовая консультация (18+)Как работаем и отдыхаем в марте 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Преступление-2». Художественный сериал, 10 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: сэкономили на огурцах и моркови, потратили больше на яйцах куриных и телевизорах-PRO Валюту (16+)Рубль немного укрепляется на фоне роста цен на нефть, вызванного ситуацией на Ближнем Востоке-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила статус «Цифровое ПСР-предприятие»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 марта-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»