По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, с 10 по 12 августа поду Кольского полуострова будет определять восточная, юго-восточная периферия циклона, смещающегося с прибрежных районов Норвегии в Баренцево море. В этот период по Мурманской области сохранится тёплая, но уже с дождями погода.

Сегодня, 10 августа, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, днём на юге умеренный дождь, гроза. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14°, днём +16+21°.

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С 7 августа водность рек Мурманской области уменьшается. Интенсивность понижения уровней воды на реках 7 и 8 августа составляла 1-29 см за сутки, 9 августа - 1-10 см за сутки. От 6 августа уровни воды на реках востока области понизились на 2-16 см, на остальных реках - на 20-60 см.

Температура воды на реках и водоёмах повысилась с 6 августа на 1-3 ° и равна 13-16°, на горных реках 5-7°. На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км ОЖД) температура воды 9 августа в 8 часов была равна +16°.