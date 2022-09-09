По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием двух барических образований – циклонической депрессии, расположенной в Арктическом регионе, и антициклона на севере Европы. В этот период ожидается поворот ветра от северо-западного к юго-западному и адвекция воздушных масс с Атлантики. Температура воздуха в дневные часы 9-10 сентября по Мурманской области составит +10+15 градусов.

Сегодня, 9 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +10+15°.