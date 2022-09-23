По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, основным погодообразующим фактором нашего региона будет циклоническая депрессия, расположенная в Норвежском и Гренландском морях, по периферии которой на Кольский полуостров будут поступать тёплые воздушные массы с Атлантики. В этот период в нашем регионе ожидается преимущественно тёплая, сухая погода.

Сегодня, 23 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7º, днём +7+12°.