По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 24-26 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием юго-восточной периферии антициклона, расположенного на востоке Баренцева моря и юге Карского. Характер погоды по Мурманской области в этот период не изменится. Преобладающая температура воздуха в дневные часы составит от +6 до +12 градусов.

Сегодня, 24 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +7+12°.

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На территории Мурманской области наблюдается понижение водности. 20 и 21 сентября уровни воды на большинстве рек повышались на 5 -13 см в сутки, ввиду локальных кратковременных осадков.

Температура воды за период 20-23 сентября понизилась на 1-3° и на 23.09 равна на реках - 6,4-9,5°, на горных реках в среднем - 5°, на озёрах и водохранилищах – 6,7-12,0°.