По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, в эти дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии циклона, расположенного в Баренцевом море. В этот период ожидается характерная для тёплых осенних дней погода, временами дождь и порывистый ветер.

Сегодня, 11 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер южный умеренный, утром и днём местами сильный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +5+10°.