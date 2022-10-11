Мурманская область. Арктика (16+)11.10.22 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, в эти дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии циклона, расположенного в Баренцевом море. В этот период ожидается характерная для тёплых осенних дней погода, временами дождь и порывистый ветер.
Сегодня, 11 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер южный умеренный, утром и днём местами сильный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +5+10°.
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