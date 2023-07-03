По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, ночью наш регион находился в малоградиентном барическом поле. Днём 3 июня ожидается смещение атлантического циклона с Балтийского моря: начиная с южных районов области пройдут дожди, воздух прогреется до +15+20°.

Сегодня, 3 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, ночью на востоке области умеренный дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +14+19°.

Предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

1-5 июля на большей части территории Мурманской области ожидается IV-V региональные классы пожарной опасности.