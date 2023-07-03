Мурманская область. Арктика (16+)03.07.23 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, ночью наш регион находился в малоградиентном барическом поле. Днём 3 июня ожидается смещение атлантического циклона с Балтийского моря: начиная с южных районов области пройдут дожди, воздух прогреется до +15+20°.
Сегодня, 3 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, ночью на востоке области умеренный дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +14+19°.
Предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности
1-5 июля на большей части территории Мурманской области ожидается IV-V региональные классы пожарной опасности.
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Грамотеи журналистики... врио пишется ВрИО. *** Для сведения возмущённого и внимательного читателя: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2460716-kak-pishetsja-vrio-v-dokumentah-bolshimi-ili-malenki
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