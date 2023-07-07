Мурманская область. Арктика (16+)07.07.23 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет западная периферия циклона, смещающегося с севера Ботнического залива на юго-восток Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами дождь.
8 июля наш регион будет находиться, в основном, под влиянием южной периферии антициклона с центром над Баренцевым морем: ожидается местами небольшой, на юге области умеренный дождь, температура воздуха в дневные часы +10+15°.
Сегодня, 7 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +10+15º.
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