По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет западная периферия циклона, смещающегося с севера Ботнического залива на юго-восток Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами дождь.

8 июля наш регион будет находиться, в основном, под влиянием южной периферии антициклона с центром над Баренцевым морем: ожидается местами небольшой, на юге области умеренный дождь, температура воздуха в дневные часы +10+15°.

Сегодня, 7 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +10+15º.