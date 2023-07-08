По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 8-9 июля Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии антициклона с центром над Баренцевым морем: местами пройдёт небольшой дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +9+14°.

10 июля погоду нашего региона будет определять малоградиентное барическое поле: существенных осадков не ожидается, днём воздух прогреется до + 12+17°.

Сегодня, 8 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +10+15º.