По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклона, смещающегося с районов Скандинавии на юго-восток Баренцева моря. В нашем регионе ожидается преимущественно облачная с дождями и порывистым ветром погода, температура воздуха в дневные часы составит +11+17°, 17 августа на юге и востоке области до +21°.

Сегодня, 18 августа, облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный, ночью местами сильный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +13+18°.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

18 и 19 августа на востоке Ловозерского района ожидается IV региональный класс пожарной опасности.