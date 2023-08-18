Мурманская область. Арктика (16+)18.08.23 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклона, смещающегося с районов Скандинавии на юго-восток Баренцева моря. В нашем регионе ожидается преимущественно облачная с дождями и порывистым ветром погода, температура воздуха в дневные часы составит +11+17°, 17 августа на юге и востоке области до +21°.
Сегодня, 18 августа, облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный, ночью местами сильный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +13+18°.
Предупреждение о высокой пожарной опасности
18 и 19 августа на востоке Ловозерского района ожидается IV региональный класс пожарной опасности.
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