Мурманская область. Арктика (16+)28.08.23 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, В ближайшие дни Мурманская область останется под влиянием Арктического антициклона, который будет располагаться уже непосредственно над Кольским полуостровом. В этот период в нашем регионе ожидается относительно тёплая погода, осадки лишь в отдельных районах.
Сегодня, 28 августа, облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +11+16°.
Предупреждение о высокой пожарной опасности
28 августа в Терском районе и на востоке Ловозерского района сохранится IV региональный класс пожарной опасности. На юге Печенгского и Кольского районов ожидается IV региональный класс пожарной опасности.
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Спасибо за репортаж, увидели сына!
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