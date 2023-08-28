По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, В ближайшие дни Мурманская область останется под влиянием Арктического антициклона, который будет располагаться уже непосредственно над Кольским полуостровом. В этот период в нашем регионе ожидается относительно тёплая погода, осадки лишь в отдельных районах.

Сегодня, 28 августа, облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +11+16°.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

28 августа в Терском районе и на востоке Ловозерского района сохранится IV региональный класс пожарной опасности. На юге Печенгского и Кольского районов ожидается IV региональный класс пожарной опасности.