По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 17 августа Кольский полуостров будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, потому в этот день ожидается относительно тёплая, с незначительными дождями погода.

18 и 19 августа погоду Мурманской области будет определять северная периферия циклона, расположенного над Балтийским морем. В этот период в нашем регионе пройдут обильные дожди, хотя температура воздуха не претерпит существенных изменений. В дневные часы 18 августа столбики термометров поднимутся до отметок +12+17 градусов, 19 августа до +14+19 градусов.

Сегодня, 17 августа, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, ночью туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +12+17°.

Предупреждение

В Печенгском районе сохранится IV региональный класс пожарной опасности.

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За прошедшие сутки уровни воды на реках севера Мурманской области понизились на 1-3 см, на остальных реках - повысились на 2-10 см. От 13 августа уровни воды на большинстве рек понизились на 1-9 см, на реках Кица, Поной, Ёна - повысились на 2-7 см.

Температура воды на реках и водоёмах равна 12-17°, на горных реках 5-7°. На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км ОЖД) температура воды 16 августа в 8 часов была равна +15°.