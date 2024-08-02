По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь

Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((

Владимир

В Североморске тишь и гладь! Никаких домов и в помине никто уже не ремонтирует...Давным-давно...Может, только на бумагах? Отмывают денежки...