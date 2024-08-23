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Мурманская область. Арктика (16+)23.08.24 08:00

По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 23-24 августа с фронтальной системой очередного атлантического циклона на Кольский полуостров придут дожди, дневная температура воздуха в этот период составит от +15 до +21°.

Сегодня, 23 августа, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +12+17°, местами +7+12°, днём +19+24°.

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На реках Мурманской области сохраняется летняя межень.

Уровни воды на большинстве рек ниже среднемноголетних уровней летне-осенней межени на 2-20 см, на реках Чаваньга, Умба и горных реках выше на 4-14 см.

Температура воды составляет 12-19°С, на горных реках – 6,7-7,9°С.

Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности

23 августа на крайнем севере Кольского района Мурманской области сохранится V региональный класс пожарной опасности.

 

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