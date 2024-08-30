По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова в ближайшие дни будет определять поле повышенного атмосферного давления, а днём 30 августа - восточная периферия обширной циклонической депрессии, расположенной в Северной Атлантике. В этот период ожидается переменная облачность, местами дождь.

Сегодня, 30 августа, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью +8+13°, на востоке +3+8°, днём +18+23°.

Предупреждение о чрезвычайной и высокой пожарной опасности

30 августа на крайнем севере Кольского района и на западе Печенгского района Мурманской области сохранится V региональный класс пожарной опасности.

В Кандалакшском районе Мурманской области наблюдается IV региональный класс пожарной опасности, сохранится до 2 сентября.