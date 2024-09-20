По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 19 сентября 2024 года в Мурманске был перекрыт максимум температуры воздуха этого дня: к 14 часам воздух прогрелся до +18,5°. Предыдущее значение составляло +17,3° и наблюдалось в 2001 году.

Погоду Кольского полуострова определяет активный циклон, смещающийся с района Исландии в Баренцево море. 20-21 сентября циклон, углубляясь, сместится на юго-восток Баренцева моря. В этот период по Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, местами дождь, понижение температуры воздуха.

Сегодня, 20 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха +4+9°, днём на юге области +9+14°.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

20-21 сентября на востоке Ловозерского района Мурманской области сохранится IV региональный класс пожарной опасности.