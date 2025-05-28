По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном, под влиянием восточной периферии обширной циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер.
29 мая - ветер юго-западный, южный слабый. Небольшой, в отдельных районах умеренный дождь. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +14+19°.
Сегодня, 28 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +14+19°.
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На территории Мурманской области продолжается развитие весеннего половодья, отмечается интенсивный рост уровней воды, обусловленный тёплой погодой и выпадением умеренных осадков.
На озёрах и водохранилищах отмечается ледостав, ледостав с полыньями, закраины. Кумское, Иовское, Княжегубское водохранилища очистились ото льда.
Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней летне –осенней межени на 62-214 см, на горных реках на 15 см.
Выход на лед чрезвычайно опасен!