По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием циклона, смещающегося с Гренландского моря в Баренцево море. По Мурманской области ожидается местами дождь. 16 июня - ветер северо-западный умеренный. Местами небольшой дождь.

17 июня - ветер южный, юго-западный ночью слабый, днём умеренный. Ночью без осадков, днём временами дождь. Температура воздуха ночью +4+9°, на востоке от -1 до +5°, днём +15+20°.

18 июня - ветер восточный, северо-восточный ночью слабый, днём умеренный. Временами дождь. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +9+14°.

Сегодня, 16 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северный умеренный, ночью в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +9+16°.

Предупреждение

14-17 июня на западе Терского района Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности.