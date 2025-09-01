Мурманская область. Арктика (16+)01.09.25 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет юго-западная периферия циклона с центром на юго-востоке Баренцева моря. В нашем регионе местами пройдут дожди, ожидается умеренный северо-западный, западный ветер. 1 сентября влияние циклона ослабеет: ветер отвернет к юго-западному, южному направлению, в отдельных районах пройдут небольшие дожди.
Сегодня, 1 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, ночью туман. Ветер ночью слабый, днём южный умеренный. Температура воздуха днём +13+18°.
2-3 сентября - ветер юго-западный, южный умеренный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +5+10°, в отдельных районах от 0 до +5°, днём +15+20°.
