По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни погоду Кольского полуострова будет определять, в основном, восточная периферия циклонической депрессии, расположенная над Норвежским морем и Скандинавией.

По Мурманской области ожидается в отдельных районах порывистый ветер, местами пройдёт дождь.

Сегодня, 6 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха днём +5+10°.

7 октября - ветер юго-восточный, южный умеренный. Местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +2+7°, в отдельных районах заморозки до -3°, днём +6+11°.

8 октября - ветер южный умеренный, местами сильный Местами дождь. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +7+12°.