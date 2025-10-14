По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 14-15 октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом и Гренландском морях: в нашем регионе местами пройдёт небольшой дождь, днём воздух прогреется до +2+7°.

16 октября, с приближением активного циклона к побережью Кольского полуострова, по Мурманской увеличится интенсивность осадков, местами усилится ветер, преобладающая температура воздуха в течение суток составит от 0 до +5°.

Сегодня, 14 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер слабый переменный, днём на севере области юго-западный умеренный. Температура воздуха днём +2+7°.

15 октября - ветер юго-западный слабый, днём местами умеренный. В отдельных районах дождь. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, местами заморозки до -5°, днём +2+7°.

16 октября - ветер юго-западный, западный умеренный, утром и днём местами сильный. В отдельных районах осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха от 0 до +5° в течение суток. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.