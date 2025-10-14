«Север помнит»: в Мурманской области запланировано более 250 мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в ЗаполярьеНовый рекорд: 464 тысячи туристов посетили Мурманскую область за 8 месяцев 2025 года
Мурманская область. Арктика (16+)14.10.25 08:00

По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 14-15 октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом и Гренландском морях: в нашем регионе местами пройдёт небольшой дождь, днём воздух прогреется до +2+7°.

16 октября, с приближением активного циклона к побережью Кольского полуострова, по Мурманской увеличится интенсивность осадков, местами усилится ветер, преобладающая температура воздуха в течение суток составит от 0 до +5°.

Сегодня, 14 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер слабый переменный, днём на севере области юго-западный умеренный. Температура воздуха днём +2+7°.

15 октября - ветер юго-западный слабый, днём местами умеренный. В отдельных районах дождь. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, местами заморозки до -5°, днём +2+7°.

16 октября - ветер юго-западный, западный умеренный, утром и днём местами сильный. В отдельных районах осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха от 0 до +5° в течение суток. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

 

 

Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
Комментарий к новости:Уникальный опыт региона по реализации комплексного плана развития «На Севере – жить!» представлен в Москве на II Международном симпозиуме «Создавая будущее»
