По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием малоградиентного поля повышенного атмосферного давления. Ожидается преимущественно сухая со слабым ветром погода. В ночное время в отдельных районах уже начнутся заморозки.

Сегодня, 26 августа, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +11+16°.

* * *

Водность большинства рек существенно не меняется. На реках юго-запада области уровни воды понижаются на 10-17 см в сутки. В среднем за месяц август приток воды в озёра и водохранилища составляет 100-170% нормы.

Температура воды на реках и водоёмах 25 августа была равна 9-14°, на горных реках 4-6°. На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км ОЖД) температура воды 25 августа в 8 часов мск была равна 12°.