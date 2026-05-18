Как сообщает Мурманское УГМС, 18 мая циклон из районов Центрального федерального округа, смещающийся в северном направлении через Кольский полуостров через Баренцево море и Кольский полуостров. Мурманская область будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдут кратковременные дожди.

Сегодня, 18 мая, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха днём +11+16°, местами до +21°.

Сегодня в Мурманске - переменная облачность. Днём небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днём +12+14°.

19 мая на Кольском полуострове прогнозируется ветер северо-восточный, восточный, ночью на юге области юго-западный умеренный. Ночью небольшой дождь, днём без существенных осадков. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +12+17°. 20 мая - ветер юго-восточный, южный умеренный. Местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1+6°, днем +10+15º.

19 мая в областном центре ожидается ветер северо-восточный, восточный умеренный. Ночью небольшой дождь, днём без существенных осадков. Температура воздуха ночью +4+6°, днём +12+14°. 20 мая - ветер юго-восточный, южный умеренный. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью +4+6°, днём +14+16°.