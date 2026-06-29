По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, с прохождением активных атмосферных фронтов, по Мурманской области ожидается дождь, днём местами сильный, в отдельных районах порывистый ветер и грозы.
Сегодня, 29 июня, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днём +17+22°.
Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Временами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днём +17+19°.
30 июня по Кольскому полуострову прогнозируется ветер юго-восточный, южный умеренный. Временами дождь, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +17+22°. 1 июля - ветер западный умеренный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +15+20°.
30 июня в областном центре ожидается ветер юго-восточный, южный умеренный. Ночью без существенных осадков, днём временами дождь. Температура воздуха ночью +9+11°, днём +18+20°. 1 июля - ветер западный умеренный, ночью сильный. Временами дождь. Температура воздуха ночью +9+11°, днём +18+20°.