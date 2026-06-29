По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь

Д.О Вернер Прошу вернуться к этой теме через 6 месяцев и сообщить: из 64 выпускников сколько и куда поступили. Да, и поправьте, в НВМУ не курсанты, а нахимовцы... Комментарий к новости: В Мурманске прошла торжественная церемония пятого выпуска филиала Нахимовского военно-морского училища

51DanilA А смелости рассказать, почему такая ситуация в стране сложилась, не хватило? Написали бы, что люди стали жить богаче, слишком много частных машин в стране стало, много на пикники ездят и по магазина Комментарий к новости: Сетевые автозаправки ввели временные ограничения на отпуск топлива