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Мурманская область. Арктика (16+)27.06.22 08:00

По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет, в основном, малоградиентное барическое поле повышенного атмосферного давления. По Мурманской области местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы.

Сегодня, 27 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +17+22°, на востоке +10+15°.

Оповещение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

27 июня в центральной части Кольского района ожидается 4-й региональный класс пожарной опасности. В Печенгском районе и на юге Кольского района ожидается 5-й региональный класс пожарной опасности.

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