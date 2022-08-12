По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, Мурманская область находится под влиянием южной периферии циклона, смещающегося с севера Норвежского моря на восток Баренцева моря. В этот период в нашем регионе ожидается облачная с порывистым ветром и дождями погода, лишь 13 августа преимущественно без осадков. Температура воздуха будет постепенно понижаться.

Сегодня, 12 августа, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +12+17°.