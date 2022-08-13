По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 13-15 августа погоду Кольского полуострова, в большей степени, будет определять обширный антициклон, расположенный на севере Европейской части России. В этот период в нашем регионе ожидается тёплая, преимущественно без осадков погода, лишь в отдельных районах небольшой дождь. В дневные часы температура воздуха составит от +13 до +20 градусов.

Сегодня, 13 августа, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер западный умеренный, ночью в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +13+18°.

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В прошедшие трое суток на большинстве рек Мурманской области возобновился спад уровней воды, интенсивностью 1-5 см, на р.р Кица, Поной (около с. Краснощелье), Умба, Ёна, Тумча - 8-26 см. На горных реках прошедшие дожди привели к повышению уровней воды по 1-3 см в сутки.

Температура воды на реках, озёрах и водохранилищах 12 августа была равна 12-17°, на горных реках 6-7°.