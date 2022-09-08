По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 8-10 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием двух барических образований – циклонической депрессии, расположенной в Арктическом регионе, и антициклона на севере Европы. В этот период ожидается поворот ветра от северо-западного к юго-западному и адвекция воздушных масс с Атлантики. Температура воздуха в дневные часы по Мурманской области составит: 8 сентября +8+13 градусов, 9-10 сентября +10+15 градусов.

Сегодня, 8 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +8+13°.

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В течение недели на большинстве рек отмечались повышения уровней воды, на 1-11 см в сутки, вследствие выпадающих осадков.

Температура воды на большинстве рек и озёр понизилась за неделю на 2-7°, и 06 сентября на реках, озёрах и водохранилищах равна 7,7-14,0 °, на горных реках в среднем 5°.

Предупреждение

По 8 сентября в Кандалакшском районе Мурманской области и в районе города Полярные Зори сохранится 4-й региональный класс пожарной опасности.