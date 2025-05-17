По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом

Как сообщает Мурманское УГМС, 17-18 мая наш регион будет находиться преимущественно в малоградиентном барическом поле и в холодной воздушной массе: местами пройдут небольшие осадки, днём температура воздуха составит +5+10°. 19 мая ожидается смещение циклона с Гренландского моря на север Скандинавии: днём в отдельных районах пройдёт дождь.

18 мая - ветер северо-западный, северный слабый. Местами небольшой дождь, мокрый снег. Температура воздуха ночью от +2 до -3°, днём +5+10°.

19 мая - ветер юго-западный, южный слабый. Ночью без существенных осадков, в отдельных районах туман. Днём местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью от +2 до -3°, днём +10+15°.

Сегодня, 17 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +5+10°, на востоке области +1+6°.